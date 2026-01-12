【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46・梅澤美波の2nd写真集『透明な覚悟』（2月3日発売）より、先行カット第10弾が公開となった。 ■まさにスーパーモデル級の美しさを発揮 先行カットの第10弾は、ミラノのホテルにて撮影。ベッドに横たわる梅澤が身にまとうのは、「これは梅ちゃんにしか着こなせない！」と現場スタッフが声を揃えて絶賛したボディスーツ。深く入ったスリットから惜しみなくの