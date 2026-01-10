正月明け、「そろそろ痩せなきゃ」と気持ちが焦る一方で、体が重い、冷えやすい、思うように動けない…。そんな違和感を抱えていませんか？実は１月は、無理にダイエットを始めるよりも“整えること”を優先した方が、結果的に失敗しにくい時期。体がまだ通常モードに戻りきっていない状態で負荷をかけてしまうと、代謝が上がりにくく、挫折につながりやすいのです。正月明けの時期は「痩せにくい」のではなく“回復途中”年末年始