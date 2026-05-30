＜身長別おすすめコーデ＞【studio CLIP】の「人気パンツ」を店員さんが穿き比べてみた

パンツを買い足したいけれど、自分に合う丈がなかなか見つからない……。そんな悩みを解決してくれるアイテムをリサーチしました。編集部が注目したのは【studio CLIP（スタディオクリップ）】で人気のギャザーパンツ。たっぷりとギャザーを効かせたバルーンシルエットが魅力で、身長に合わせて3つのサイズ展開から選べるアイテムです。今回は、スタッフさんの着こなしを身長別にご紹介。サイズ感や丈感の違いも、ぜひスタイリングの参考にしてみてください。

低身長さんには「プチフリーサイズ」がおすすめ

【studio CLIP】「ギャザーパンツ」\5,790（税込）

無地のベーシックな色味から差し色、ドット柄やストライプ柄まで揃う全10種のバリエーションから、今回は2種類の色柄をピックアップ。スタッフのsaitoさんはさりげない遊び心を感じさせる、ブラック × ドット柄をチョイス。デニム調のブラウスを合わせることで、こなれ感のあるリラックスカジュアルに仕上げています。身長は148cmとのことで、低身長さん向けの「プチフリーサイズ」を着用。裾がたるまず、シルエットもきれいに整っています。