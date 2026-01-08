７人組アイドルグループ「仮面女子」が新メンバーを募集する。８日、グループの公式Ｘで応募を呼びかけ、募集サイトを公開した。「仮面女子」はアリス十番とスチームガールズのコラボをきっかけに２０１３年からスタート。２３年２月から７人体制の?第２章?が始まった。２５年にはフィリピン、タイ、カナダなどの海外公演を実現。今年、海外での活動を活発化させるため新メンバー募集に踏み切ったという。エントリー期間は８日か