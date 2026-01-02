ふくらみのある素材とゆるいフォルム。ニットとはまた違う特有のボリューム感が魅力のスウェット。見慣れたアイテムだからこそ試せる新鮮なスタイリングアイディアで、ラフなスウェットを都会的にシフト。Vネックスウェットに仕込む「白インナーの使い方」スウェットをいっそう脱力させるゆったりとしたシルエット、不確かなVネック。すっきり感が残せるうえにバリエーションも多い白インナーを使い、フレキシブルなアレンジを披露