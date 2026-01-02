西武からポスティング制度を利用してメジャー移籍を目指している高橋光成投手（２８）の交渉期限が米東部時間で４日午後５時（日本時間５日午前７時）に迫る中、ＭＬＢ公式サイトのＭ・フェインサンド記者が１日（同２日）、メジャー移籍を断念して、来季は西武に戻る可能性があることを伝えた。「高橋は２０２６年、日本に戻るかもしれない」との見出しで、「情報筋の話では、少なくとも１球団からオファーを受けたが、２８歳