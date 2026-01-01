ノア１月１日の日本武道館大会で、「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」の内藤哲也（４３）が?Ｘ?として電撃…いや予想通り登場。ＢＵＳＨＩ（４２）とのコンビで丸藤正道（４６）、拳王（４１）組を撃破し第７６代ＧＨＣタッグ王者に輝いた。ＬＴＪは昨年５月に新日本プロレスを退団した内藤とＢＵＳＨＩによって結成され、海外マットで活動していた。国内マット初登場となるこの日の大会にはＢＵＳＨＩの参戦だけ