Æ°¤¯¥ê¥Ó¥ó¥°¡ª¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¤ÇÌ¤Íè¤ÎÊý¸þÀ­¤ò¼¨¤¹¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï»ÔÈÎ²½¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¸½¼ÂÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÄêµÁ¤½¤Î¤â¤Î¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¤è¤¦¤Ê°ÕÍßÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢2024Ç¯1·î9Æü¤ËÊÆ¹ñ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖCES 2024¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï¼¡À¤Âå¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëBEV¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼°ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¡Ö¥Û¥ó¥À 0¥·¥ê¡¼¥º¡ÊHonda 0 Series¡Ë¡×