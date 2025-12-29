12月29日に1回戦が行われた第104回全国高校サッカー選手権の1回戦が12月29日に各地で行われた。駒沢陸上競技場では、鹿島学園（茨城）が、新田（愛媛）を7-0と大勝。今年サッカー界に旋風を巻き起こしている“茨城”が、白星発進した。3年ぶり12度目の出場となるカナリア軍団のゴールラッシュが止まらなかった。前半32分にコーナーキックからDF中川光星（3年）のゴールで先制すると、同40分にも追加点を挙げて、2-0で折り返し