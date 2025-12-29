12月29日に1回戦が行われた

第104回全国高校サッカー選手権の1回戦が12月29日に各地で行われた。

駒沢陸上競技場では、鹿島学園（茨城）が、新田（愛媛）を7-0と大勝。今年サッカー界に旋風を巻き起こしている“茨城”が、白星発進した。

3年ぶり12度目の出場となるカナリア軍団のゴールラッシュが止まらなかった。前半32分にコーナーキックからDF中川光星（3年）のゴールで先制すると、同40分にも追加点を挙げて、2-0で折り返した。

後半に入ると、得点ペースはさらに上がった。同3分に中川がこの日2点目となるゴールを挙げると、途中出場のMF酒井束颯（3年）が2得点を記録。後半だけで一挙に5得点を挙げ、7-0で大勝した。

今季はサッカー界に茨城旋風が巻き起こっている。J1リーグでは鹿島アントラーズ、J2リーグでは水戸ホーリーホックが優勝。全日本大学サッカー選手権大会（インカレ）では筑波大、高円宮杯U-18プレミアリーグファイナルでは鹿島アントラーズユースが優勝を果たした。

日本代表FW上田綺世（フェイエノールト）の母校としても知られる鹿島学園も続けるか。期待が高まる初戦となった。（FOOTBALL ZONE編集部）