Âç·¿¸¤¤¬¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢Ã¯¤Ë¤âÍ·¤ÓÁê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¡©Á´ÎÏ¤Ç¤Ò¤È¤êÍ·¤Ó¤ò¤¹¤ë¸÷·Ê¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢Åê¹Æ¤Ïµ­»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç94Ëü7000²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö°¦¤ª¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ÚÆ°²è¡§¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤ÇÃ¯¤Ë¤â¹½¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿Âç·¿¸¤¢ªÁÛÁü°Ê¾å¤Ë·ã¤·¤¤¡Ø¤Ò¤È¤êÍ·¤Ó¡Ù¡Û ¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤ÇÃ¯¤Ë¤â¹½¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öfakejsk¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥å&#12540