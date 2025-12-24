TVerは、映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks」との連携を12月より開始した。Filmarks WEBサイトおよびアプリ上で、ドラマ・アニメのTVer配信コンテンツ情報を掲載。これにより、新作からアーカイブ作品まで、現在TVerで視聴可能な作品がチェックできる。 Filmarks WEBサイトにある「ドラマ」「アニメ」それぞれのタブ、もしくはFilmarksアプリの「Search」タブから、「TVer」を選ぶと、TVer