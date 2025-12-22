冬至にはかぼちゃや柚子などが定番ですが、実は「ん」がつく食材を食べると運気がアップするとされています！特に、かぼちゃ（なんきん）やぎんなん、れんこんなど「冬至の七種」は「ん」が2つあるので運気が2倍になるのだとか。記事では、定番&開運食材を使った冬至のあったかレシピを紹介します。「ん」が2つで運気2倍⁉︎冬至に食べたいあったかレシピ蓮根つくね&つくねおにぎり出典：https://www.instagr