スクーバルは2年連続CY賞…PS3登板で防御率1.74賛否呼ぶランキングとなった。元球宴左腕でMLBネットワークのアナリストを務めるダン・プリーサック氏が19日（日本時間20日）、今シーズンの先発投手ランキングを発表。ドジャース・山本由伸投手を全体2位に位置づけたが、「スクーバルよりヤマモトが上？」と米ファンの反感を買っている。プリーサック氏は自身のX（旧ツイッター）を更新。「野球ファンのみんな、お待たせ！こ