フェードやドロー、球の高さなどを打ち分けるテクニックがあればいろんな状況が攻略できてスコアアップ！「打ちたい」を「打てる」に変えるレッスンでショットバリエーションを増やそう！ 風向きによって球の高さを変えればロスなく大きく飛ばせる 頭をしっかり残し肩のラインに沿って振り抜けば高い球になる 僕はそのホールの風向きによって、ドライバーの球の高さを打ち分けま