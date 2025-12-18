ESSEでは、読者約400人が「リアルに愛用している」「買ってよかった！」という声を独自に集計。2025年の「ESSE読者流行大賞」を開催しました。ここでは家電部門で選ばれた名品を8つピックアップ。本格的な味がラクにつくれる調理家電や、洗濯・掃除などの手間が減る大型家電など、読者のコメントつきでご紹介します。2025年に愛された「調理家電」4つ調理家電部門は、「簡単に本格的な料理が仕上がるアイテム」が数多くラインナッ