ESSEでは、読者約400人が「リアルに愛用している」「買ってよかった！」という声を独自に集計。2025年の「ESSE読者流行大賞」を開催しました。ここでは家電部門で選ばれた名品を8つピックアップ。本格的な味がラクにつくれる調理家電や、洗濯・掃除などの手間が減る大型家電など、読者のコメントつきでご紹介します。

2025年に愛された「調理家電」4つ

調理家電部門は、「簡単に本格的な料理が仕上がるアイテム」が数多くラインナップ！

【写真】わずか0.2秒で発熱するトースター

●圧力IH炊飯ジャー「炎舞炊き」

鉄を仕込んだ内釡と大火力による集中加熱で、甘味たっぷりの炊き上がりに。保温してもパサつかない温度コントロール技術もお見事！

「お米のもっちり感が段違い！ 同じお米でもこれで炊くとまったく別次元のおいしさ！」（エレーヌさん・42歳）

・炎舞炊き NX-AA10 ￥165000（象印マホービン）

●過熱水蒸気オーブンレンジ「石窯ドーム」

加熱の早さが特長的で、最高350℃の高火力で焼いたピザやパンは絶品。味つけした食材を並べるだけの「石窯おまかせ焼き」も便利です。

「トーストやお菓子など表面をカリッとさせたい料理に最適！」（しょうゆさん・35歳）

・石窯ドーム ER-D7000B ￥125000 ※価格は編集部調べ（東芝ライフスタイル）

●グラファイトグリル＆トースター（フラッグシップモデル）

わずか0.2秒で発熱する特許技術「グラファイトヒータ（R）」を搭載。12種類の多彩な調理メニューで幅広い料理が楽しめます。

「パンがおいしく焼けるのはもちろん、グラタンなどの焼き目をつけるのにも重宝しています」（ぽんぽんさん・53歳）

・グラファイトグリル＆トースター（フラッグシップモデル）AET-GP14B ￥39000（アラジン）

●ハイスチームエアーオーブン

油を使わないヘルシーさが人気のエアーオーブン。蒸気と熱風でうるおいを閉じ込めるハイスチーム機能でお肉もジューシーな仕上がり。

「油を使わずあと片付けもラクで、忙しい朝のお弁当づくりにとっても役立っています」（さーちゃんさん・48歳）

・ハイスチームエアーオーブン ￥29700（レコルト）

2025年に愛された「大型家電」4つ

大型家電は、「使い勝手が良くて家事がはかどるアイテム」が人気！ 口コミもご紹介します。

●ななめドラム洗濯乾燥機

ヒートポンプ搭載でスピーディーかつ省エネな洗濯乾燥機。シワを抑えふんわり仕上がると好評。ダウンジャケット洗濯対応可なのもうれしい。

「おしゃれ着でも泥んこの服でも用途に合わせてコースが選べて重宝しています」（はなさん・34歳）

・ななめドラム洗濯乾燥機 NA-LX129EL ￥400000 ※価格は編集部調べ（パナソニック）

●冷蔵庫「まんなか冷凍」HXCタイプ

見やすく整理しやすい3段ケースつきの大容量冷凍室を、取り出しやすい真ん中に配置。冷凍ストックが多い家庭に選ばれています。

「冷凍室下段が3段で広い！ しかも透明だから見やすくて使いやすいです」（ayamiさん・55歳）

・まんなか冷凍 HXCタイプ R-HXC62X ￥327800（日立）

●コードレススティック掃除機「TORNEO cordless」

ダストステーションがたまったゴミを吸引してくれるので、本体のゴミ捨てが不要。サッと取り出しサッと戻せる手軽さが魅力。

「たまったゴミを捨てるのがラク！ 軽くて子どもでも使いやすい！」（しんちゃんさん・47歳）

・TORNEO cordless VC-SL140DS ￥66000 ※価格は編集部調べ（東芝ライフスタイル）

●冷凍冷蔵庫「VEGETA」

うるおいたっぷりの冷気を野菜室に送り込む技術で、野菜の鮮度が長もち。野菜室は取り出しやすい中段にあるなど、野菜をよく使う家庭に理想的な仕様。

「野菜室が真ん中にあるから出し入れがラク！ わが家では調味料も一緒に入れています。」（すまいるままさん・55歳）

・VEGETA GR-Y640XFS ￥340000 ※価格は編集部調べ（東芝ライフスタイル）