日本取引所が公表したオプション手口情報によると、18日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 454( 104) SBI証券 58(40) BNPパリバ証券 24(24) ソシエテジェネラル証券23(23)