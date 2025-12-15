ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 三山凌輝のパスタ店、初日は大盛況も…2日目は「拍子抜けしました」 三山凌輝 吉祥寺 エンタメ・芸能ニュース 女性自身 三山凌輝のパスタ店、初日は大盛況も…2日目は「拍子抜けしました」 2025年12月15日 16時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 13日、三山凌輝が手掛ける「親父のあんかけパスタ」がオープンした 初日は開店前から100人近い長蛇の列で、ファンが多く集まっていたという しかし、2日目には5分も待てば入れるぐらいの客数になっていたという 記事を読む おすすめ記事 張本智和Vの裏で…中国卓球協会が声明「理性的で温かい世論環境を」 男女エースまさかの棄権 2025年12月15日 10時17分 【速報】個室プライベートサウナ火災で重体の男女2人が死亡…サウナ入り口付近で倒れ病院で死亡確認 東京・赤坂 2025年12月15日 16時46分 【3歳女児餓死事件から25年】「殺人罪」に問われた21歳夫婦の所業…祖母が漏らした本音「子供が子供を産んだようなもの」 2025年12月14日 9時0分 ついにルンバのiRobotが破産申請、中国の主要サプライヤーに経営権移譲の再編支援契約を締結へ 2025年12月15日 12時10分 B’z東京ドーム公演で「後ろの客が大熱唱」 注意するとまさかのひと言…迷惑行為との境界線はどこに？ 2025年12月14日 12時0分