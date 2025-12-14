ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが１４日、パーソナリティーを務めるＴＢＳラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜・午前１０時）に生出演した。安住アナは１２日に同局系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）内の「ＪＮＮＮＥＷＳ」で東京・港区高輪の住宅火災をヘリコプターから中継、リポートしネット上で話題となった。この日の生放送で「高輪の方で火災があって。９０歳のご婦人が病院に運ばれて命に別条がな