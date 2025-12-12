中国外務省が日本への渡航自粛を呼びかけてから14日で1か月です。中国の航空会社が日本と中国を結ぶ便を運休にする影響で、航空券の「強制キャンセル」が相次いでいます。【写真を見る】中国人留学生「政治的な関係を市民の往来に持ち込むべきではない」日本への渡航自粛呼びかけから1か月航空券の「強制キャンセル」相次ぐ記者「日本行きの航空便のチェックイン手続きが行われています。多くの人が並んでいます」今朝の北京首都