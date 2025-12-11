ｐｌｕｓｚｅｒｏが大幅に３日続落している。同社は１０日の取引終了後、２５年１０月期の単独決算発表にあわせ、２６年１０月期の業績予想を開示。売上高予想は前期比３０．０％増の２０億１０００万円、営業利益予想は同４４．０％増の７億４３００万円、最終利益予想は同２９．９％増の４億７５００万円とした。これまで同社は中期の経営目標として、２６年１０月期に売上高２７億６６００万円、営業利益１３億８４００万円に