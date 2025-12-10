目黒蓮主演映画『SAKAMOTO DAYS』の公開日が2026年4月29日に決定し、あわせて特報映像が公開された。 参考：坂本太郎の“激変”をどう再現？ 実写版『SAKAMOTO DAYS』成功を左右する2つのポイント 原作は、2020年11月より集英社『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始し、現在までに単行本は23巻刊行、全世界累計発行部数は1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）する同名コミック。全ての悪党が恐れる凄腕の殺