ハワイ島のキラウエア火山が噴火。画面を覆い尽くす白い噴煙とともに、大量の噴石が迫り来る。カメラが噴煙に呑み込まれた次の瞬間、噴石による影響で、映像は途切れてしまった。3つの火口で噴火が発生これは、アメリカ地質調査所（USGS）のライブカメラが捉えた大規模噴火の瞬間だ。噴火が発生したのは、ハワイ島のキラウエア火山。6日午前、黒い噴煙とともに真っ赤な溶岩が大量に噴き出した。噴火は一時、北側の2カ所と南側の1カ