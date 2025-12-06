ナチュラルさとトレンド感を両立する「エバーカラー」シリーズから、待望の“水光レンズ”がマンスリータイプで新登場♡今回発売される「バブルシュガー」は、ぷるんとした水光感とくりっと感を両立した、まさに“主役級”の盛れデザイン。さらにドン・キホーテ限定での発売となり、話題性も抜群です。数量限定の特別チャームがもらえるキャンペーンも見逃せず、この冬の“