ベルリンのドイツ連邦議会での予算案審議を見守るメルツ首相（右）＝28日（ロイター＝共同）【ベルリン共同】ドイツ連邦議会（下院）は28日、5245億ユーロ（約95兆円）の歳出を盛り込んだ2026年の連邦政府予算案を可決した。ロシアのウクライナ侵攻を受け、連邦軍の強化やウクライナへの軍事支援など防衛費を大幅に増額するほか、経済の競争力を強化するためにインフラ投資を充実させる。予算案成立には連邦参議院（上院）の承認