駅周辺は将来ガラッと変わるかも？奈良県香芝市と近畿日本鉄道は2025年11月20日、近鉄大阪線の一部特急列車の停車駅に、五位堂駅を追加すると発表しました。【路線図／写真】近鉄特急の新たな停車駅新たに大阪線の特急が五位堂駅に停車駅するのは、朝夕のラッシュ時間帯になるとのこと。停車するのはそれぞれ朝が大阪難波と大阪上本町行き（平日ダイヤ7本、土休日ダイヤ8本）、夕方は名張と松坂行き（同10本、9本）を見込んで