桑木 志帆は11/14～16の伊藤園レディスゴルフトーナメントに出場。Total210、25位という成績で大会を終えた。 直近3試合の大会戦績は以下の通り 開催日：11/14～16トーナメント名/開催地：伊藤園レディスゴルフトーナメント 国内女子スコア：-6Total：210順位：25位獲得賞金：850,000円 開催日：11/6～9トーナメント名/開催地：TOTO ジャパンクラシック 国内女子 海外女子スコア：1T