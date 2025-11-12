【その他の画像・動画等を元記事で観る】 FANTASTICSの八木勇征が、TVアニメ『矢野くんの普通の日々』に本人役で出演した。 ■『矢野くんの普通の日々』実写×アニメコラボグッズ発売決定 八木勇征が登場したのは第7話。見逃した人は、今後の放送・配信情報を専用ページで確認しよう。 そんな八木が矢野剛役として出演している実写映画版『矢野くんの普通の日々』とのコラボレーショングッズが発売決定。 アニメ