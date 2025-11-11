「お急ぎください」とメイン司会の水卜麻美アナが呼びかけ、火曜メインパーソナリティーの山下健二郎さん（ダンサー）は「欲しい！」とはしゃぐ。何のことか。2025年11月11日放送の「ZIP！」（日本テレビ系）は、「？よミトく！」コーナーで「福袋」を取り上げた。予約や抽選で超早期化が激しい福袋といえば正月の初売りの風物詩だが、最近は事前に予約や抽選をして、年明けに受け取る超早期化が広がっているという。水卜アナは「2