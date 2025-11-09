渋谷・RAYARD MIYASHITA PARK内の「ドラえもんＦ’sキッチン」で、2025年11月7日(金)～12月31日(水)まで「ドラミのバースデーフェア」が開催されます。12月2日のドラミの誕生日をお祝いする期間限定メニューには、ドラミの大好物・メロンパンを使った可愛いデザートプレートが登場！さらに、ドラミデザインのアートラテも選べるように♡見た目も味もハッピーになれるフェア