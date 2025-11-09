「ドーラト・アーバード庭園」の採風塔＝2025年5月、イラン・ヤズド（共同）イラン中部の砂漠地帯に位置する古都ヤズドに「バードギール」と呼ばれる「採風塔」がある。夏季の昼間の平均気温が40度を超える灼熱下、電力に頼らず住宅に風を取り込んできた「天然の空調設備」だ。電力不足に直面するイランで、古代から受け継がれる技術が再び注目されている。（共同通信テヘラン支局＝上松亮介）2017年に世界遺産に登録された歴