私はユミコ（60代後半）。夫は70代後半です。もう若いころのようには動けません。息子は2人いますが、お嫁さんの実家の近くに住んでいたり仕事の都合だったりで、めったに帰ってきません。実の息子といっても疎遠な状態です。最近ではご近所のコミュニティを活用しながら、買い物や用事など、できる限り自分たちでこなしています。ご近所のコミュニティを築けたことが財産だと思っています。しかしそんな平和なこの地域に、2年前、