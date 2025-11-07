リクルートホールディングスがマドを開けて続騰。６日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を３兆５２００億円から３兆５９８５億円（前期比１．２％増）、最終利益予想を４２８０億円から４４８３億円（同９．８％増）に引き上げており、業況を評価した買いが流入している。 ９月中間期の実績と下半期における各事