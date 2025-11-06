サンリオは４日ぶりに急反落している。５日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を１６８８億円から１８４３億円（前期比２７．２％増）、営業利益予想を６７３億円から７０２億円（同３５．５％増）、最終利益予想を４７５億円から４９４億円（同１８．４％増）とした。ただ、修正後の利益水準については物足りなさが意識されている