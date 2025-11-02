10月下旬以降、急に気温が低くなり、体調を崩してしまった人もいると思います。「気温差が大きい時期は寒暖差により、腸内環境が乱れる」という話をよく聞きますが、本当なのでしょうか。腸内環境の乱れを放置するリスクや、腸内環境を改善する方法などについて、天王寺やすえ消化器内科・内視鏡クリニック（大阪市天王寺区）院長で総合内科専門医、消化器病専門医、内視鏡専門医の安江千尋さんに聞きました。【豆知識】「えっ…