尊敬。愛情。そして、下心。男と女の間には、様々な関係性が存在する。なかでも特に賛否を呼ぶのは、男女の間の”友情”は成立するかどうか。その関係は、果たして「ゆるされる」ものなのか──？「だれもゆるしてくれない」一挙に全話おさらい！第１話：「彼氏がいるけど、親友の男友達と飲みに行く」30歳女のこの行動はOK？「いけない！最初のセッションのお客様、いつも予約時間よりちょっと早く着かれるんだよね。そろそろ行か