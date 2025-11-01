1999年に名古屋市西区のアパートで住人の主婦高羽奈美子さん＝当時（32）＝が殺害された事件で、殺人容疑でアルバイト安福久美子容疑者（69）が逮捕されてから一夜明けた1日、同日放送のNHKドキュメンタリー番組「未解決事件」（土曜後10・00）に注目が集まっている。NHKは当初の予定通り1日午後10時からの「未解決事件」で「逃亡犯へ遺族からの言葉」と題して事件を取り上げる。もともと、殺害された奈美子さんの夫・高羽悟