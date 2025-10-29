ソフトバンクが一歩前に出た。日本シリーズ第３戦でソフトバンクは阪神に逆転勝ちし、対戦成績を２勝１敗とした。完全アウェーの甲子園で１点差試合をモノにした意味は大きい。「よう勝った」小久保裕紀監督も胸を撫で下ろした一戦だった。６回裏、坂本誠志郎が放った飛球を好捕する今宮健太（右）とレフトの柳田悠岐photo by Sankei Visual【チームのピンチを救った"超美守"】結果的に白星をつかんだが、逆に転んでもおか