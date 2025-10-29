MTGが展開する美容ブランド「ReFa（リファ）」から、輝くゴールドが美を引き立てる「ReFa GOLD SELECTION」が登場。ハート型コームや上質なパドルブラシなど、人気の4アイテムを贅沢に詰め込んだ限定セットです。光をまとうような艶髪を叶える、特別なコレクション。2025年11月15日（土）より「ReFa GINZA」にて発売されます。 “美の重み”を感じる限定ゴールドデザイン ReFa GOLD SELECTION 今回登