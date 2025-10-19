フランス・パリのルーブル美術館で19日、盗難事件が発生し、美術館は閉鎖されました。フランスメディアはナポレオンと皇后の宝石コレクションから9点が盗まれたと報じています。AP通信によりますと、フランスの文化相は19日、ルーブル美術館で盗難事件が発生したと発表しました。ケガ人などの報告はありませんが、美術館は捜査のため休館となったということです。ルーブル美術館の公式サイトでは「特別な理由」により閉館すると表