百周年場所で力士が土俵上にそろい踏みをした御前掛かりの様子10月7日、日本相撲協会の財団法人設立100周年を記念して、「百周年場所〜古式大相撲と現代大相撲」が、東京・両国国技館でおこなわれた。100周年を迎えるにあたっては、「伝統文化を見てもらうのがいいのではないか？という方向性で企画にあたり、平安時代の相撲節会（すまいのせちえ）を現代版にした古式大相撲を披露することにしました」（企画に携わった西岩親方