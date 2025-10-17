ナチュラルフード・コーディネーターの茂木奈央美です。じわっと素材の旨みが染み出た、ほっこりできるポトフをご紹介します。大きく切った具材はシンプルに鶏とかぶだけ。それでも美味しさが凝縮された、体も温まる食べるスープです。アクセントに生姜を入れ、味変には、にんにくの効いたソースを。しっとりした鶏肉とほろっと崩れるかぶが、体にじんわり染み渡ります！【詳細】他の記事はこちら鶏とかぶのポトフとアイオリソース