¡Ö¤ªÆù¤¬¤·¤Ã¤È¤ê¤Û¤í¤Û¤í¡ª¡×¡ÖÌ£ÊÑ¤Ç¤¤ë¤Î¿·Á¯¡ª¡×·Ü¤È¤«¤Ö¤Î¥Ý¥È¥Õ¤Î¥ì¥·¥Ô
·Ü¤È¤«¤Ö¤Î¥Ý¥È¥Õ¤È¥¢¥¤¥ª¥ê¥½¡¼¥¹¤ò»î¤¹¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó30Ê¬
·Ü¤È¤«¤Ö¤Î¥Ý¥È¥Õ¤È¥¢¥¤¥ª¥ê¥½¡¼¥¹¤Î¥ì¥·¥Ô
·Ü¤È¤«¤Ö¤Î¥Ý¥È¥Õ¤È¥¢¥¤¥ª¥ê¥½¡¼¥¹¤ÎºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
·Ü¤â¤âÆù¡¡1Ëç¡Ê300g¡Ë
¤«¤Ö¡¡2¸Ä
¤«¤Ö¤ÎÍÕ¡¡10¡Á15cm¡Ê¤«¤Ö2¸ÄÊ¬¡Ë
¤·¤ç¤¦¤¬¡¡¤Ò¤È¤«¤±
¸Ç·Á¥Ö¥¤¥è¥ó¡¡2¸Ä¡Ê¥³¥ó¥½¥á¤Ç¤â²Ä¡Ë
A¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¡Âç¤µ¤¸2
AÎ³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¡¡¾®¤µ¤¸1
A¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¡1¡¿2¸ÄÊ¬
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¡¾¯¤·
±ö¤³¤·¤ç¤¦¡¡Å¬ÎÌ
¿å¡¡3¥«¥Ã¥×
·Ü¤È¤«¤Ö¤Î¥Ý¥È¥Õ¤È¥¢¥¤¥ª¥ê¥½¡¼¥¹¤Îºî¤êÊý
¡¡¡·Ü¤â¤âÆù¤Ï¡¢4ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤Ã¤ÆÉ½ÌÌ¤Ë±ö¤³¤·¤ç¤¦¤Ç²¼Ì£¤òÉÕ¤±¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ10Ê¬¤Û¤ÉÃÖ¤¯¡£½Ð¤Æ¤¤¿¿åÊ¬¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Õ¤¼è¤ë¡£
¢¡¡¤«¤Ö¤Ï¡¢¼Â¤È·Ô¤ÎÉÕ¤±º¬¤ÎÉôÊ¬¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢¼Â¤ò4ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤Ã¤ÆÈé¤ò¤à¤¡¢ÍÕ¤È·Ô¤Ï3¡Á4cm¤ÎÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£¡Ê¤«¤Ö¤Î¼Â¤È·Ô¤ÎÉÕ¤±º¬¤Ï¡¢¸Ç¤¤Á¡°Ý¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÇÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢»ÈÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£·Ô¤ÈÍÕ¤ÎÁ¡°Ý¤¬¸Ç¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÙ¤«¤¯ÀÚ¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¡Ë
£¡¡¸ü¼ê¤ÎÆé¤Þ¤¿¤Ï¿¼¤á¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò¤Ò¤¡¢¡¤òÈéÌÜ¤«¤éÆþ¤ì¡¢²Ð¤òÅÀ¤±¤¿¤é¤Û¤ó¤Î¤ê¿§¤Å¤¯¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡£¡Ê·Ü¤«¤é½Ð¤ë»é¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë»þ¤Ï¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Õ¤¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¥Ý¥¤¥ó¥È
·Ü¤â¤âÆù¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤È¾Æ¤¯¤À¤±¤Ç¤â½¤¤¤Î·Ú¸º¤Ë¤Ê¤ê¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤âÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Þ¤Ç²Ð¤òÄÌ¤¹É¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈéÌÜ¤ò¤Û¤ó¤Î¤ê¿§¤¬ÉÕ¤¯¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¤¡¡Î¢ÊÖ¤·¤Æ¡¢ÀéÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¤·¤ç¤¦¤¬¤È¸Ç·Á¥Ö¥¤¥è¥ó¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¥¡¡¿å¤È¢¤Î¤«¤Ö¤Î¼Â¤òÆþ¤ì¤¿¤éŽ¤¥Õ¥¿¤ò¤¹¤ë¡£Ê¨¡¹¤·¤Æ¤¤¿¤é¡¢Ãæ¼å²Ð¤«¤é¼å²Ð¤Ç12¡Á13Ê¬¤Þ¤¿¤Ï½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¼Ñ¤ë¡£¡Ê¤«¤Ö¤Ï¡¢²Ð¤¬ÄÌ¤ë¤ÈÆ©ÌÀ¤¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¼Ñ¤¨¤¿¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¦¡¡¼Ñ¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢A¤òº®¤¼¤Æ¥¢¥¤¥ª¥ê¥½¡¼¥¹¤òºî¤ë¡£
§¡¡¤«¤Ö¤Î·Ô¤ÈÍÕ¤ò²Ã¤¨¤¿¤é¡¢1¡Á2Ê¬¼Ñ¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¦¤òÅº¤¨¤¿¤é½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£
¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤Ï¸Ç·Á¥Ö¥¤¥è¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Å¾å¤¬¤ê¤ÎÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¥³¥ó¥½¥á¤Ç¤âÂåÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ï±öÊ¬¤òÄ´Àá¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ë¤ó¤Ë¤¯É÷Ì£¤Î¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¢¥¢¥¤¥ª¥ê¥½¡¼¥¹¤ÏÆÃ¤Ë·Ü¤â¤âÆù¤ËÉÕ¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¾¯¤·Âù¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¡¼¥×¤ËÍÏ¤«¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤«¤Ö¤ËÉÕ¤±¤Æ¤â¥ª¥Ã¥±¡¼¤Ç¤¹¡ª
È©´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¤¼¤Ò¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª