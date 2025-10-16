ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 米倉涼子のダンサー恋人がブログでコメントか「父の病状が悪化」 米倉涼子 女優・俳優 エンタメ・芸能ニュース ゴシップ Smart FLASH 米倉涼子のダンサー恋人がブログでコメントか「父の病状が悪化」 2025年10月16日 19時10分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 米倉涼子の「違法薬物疑惑」で注目を集めた、恋人とされるダンサー 12日にダンススクールのブログで投稿をしていたとFLASHが取り上げた 「父の病状が悪化」などとしてアルゼンチンに帰国したと伝えていたそう 記事を読む おすすめ記事 【衝撃】小室眞子さんがアメリカの高級雑誌の表紙に！日本では“ありえない”光景と6ページ特集の中身 2025年10月16日 12時0分 “疑惑”渦中の米倉涼子のダンサー恋人がブログでコメント「父の病状が悪化」帰国までのタイムリミットとは 2025年10月16日 19時10分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 ビルの窓から女性が転落…何が？ 2025年10月16日 18時29分 霜降り明星・粗品、離婚理由に言及 元妻は過去にアイドル活動 2025年10月16日 15時6分