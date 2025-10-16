10月11日、『文春オンライン』の報道から大騒動となった米倉涼子の“違法薬物疑惑”。8月20日には米倉の自宅で家宅捜索がおこなわれ、複数の関係品が押収された可能性があるとも報じられた。

「同報道によって注目を集めたのが、米倉さんが5年以上交際しているとされるアルゼンチンダンサーのゴンサロ・クエッショ氏ですが、本人は現在日本にはいません。10月12日に、講師を務めているダンススクールのブログで生徒に向けてメッセージをアップしていました」（芸能担当記者）

ゴンサロ氏は《ご迷惑をおかけして大変申し訳ありません》と謝罪したあと、《インドネシアでの仕事が終わる頃 父の病状が悪化したと連絡が入り、それと同時に、父の面倒をみていた姉も体調を崩して入院したという連絡がきたので、慌ててインドネシアからアルゼンチンに帰国しました。ご心配をおかけして申し訳ありません。来週にそれぞれの検査結果でますのでその結果で日本に帰れるかどうかを決めさせてください》

と現在はアルゼンチンにいること、父親の病状次第で日本に戻れるかどうかはわからないことを報告している。

「国外にいるため、捜査も止まっている状態なのでしょう。米倉さんはホテルに宿泊しており、捜査にも協力的だそうです。あくまでも“疑惑”の状態ですので、現状では何とも言えません。ゴンサロ氏の動向によって展開は変わっていくのでしょう。

ゴンサロ氏については“国外逃亡”などの声も飛び交っていますが、本人の言葉通りであれば、まさに個人の事情で帰国が遅れているにすぎないというわけですね。いずれにせよ捜査中の話なので今のところゴンサロ氏も米倉さんについても断定はできないということです」

実際、イベントへの出演をキャンセルするなど表舞台から消えかかっている米倉だが、コーセーの「グレイス ワン リンクルケア」シリーズのCMは今も継続している。しかし、SNSでは疑惑が話題となっているため、驚く人も多数。X上では

《あれ？米倉涼子…CM自粛するレベルの話じゃなかったのか…》

《KOSEのCMに米倉涼子出てたけど。大丈夫？》

などの声も書き込まれている。

「捜査の結果次第ですが、このままうやむやで終わる可能性もあります。ただ、これほどファンが疑ったり心配している以上、今後も活動を続けるのであれば、なんらかの説明をする必要はあるでしょうね。どのタイミングで声明を出すのか、非常に難しい状態です。いずれにせよ米倉さんとしては恋人と相談するつもりではないでしょうか。もし、このままゴンサロ氏が帰国しない場合、米倉さんは“グレー”な印象のままになってしまい、今後芸能活動を続けるうえで、致命的なイメージダウンになってしまいます。スポンサーへの説明などを考えると、タイムリミットは近いですよ」

すべての鍵を握るゴンサロ氏の帰国を、米倉も警察も待ち続けている状態のようだ。