韓国の未来はどうなるのか。韓国の若者を襲う未曾有の就職難韓国保健社会研究院が10月7日、昨年行った調査の結果を発表した。対象は、韓国国内の20〜49歳の成人2500人だ。まず、親世代と比較した現在の生活水準について尋ねたところ、「やや良くなった」（26.5％）と「大幅に良くなった」（34.6％）を合わせた肯定的な回答は61.1％と過半数を占めた。一方で「やや悪くなった」（10.4％）、「大幅に悪くなった」（8.3％）という否定