2024年に50周年を迎えた、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」が次の55周年に向けて世界中をやさしさでつなげるグローバルブランディングキャンペーンを始動！第1弾として、六本木ヒルズ 大屋根プラザにて「HELLO KITTY’S PICNIC GARDEN」が開催されます☆ サンリオ 六本木ヒルズ 大屋根プラザ「HELLO KITTY’S PICNIC GARDEN」 開催期間：2025年10月29日(水)〜11月14日(金)営業時間：11:00〜19:00 ※10