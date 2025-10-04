しばしば世間を賑わす「炎上系」と呼ばれる動画配信者。彼らは過激な動画で賛否両論を巻き起こし、再生回数を稼いでいる。一体彼らは何者で、なぜ炎上を狙うのか。そして、情報リテラシーが不可欠となる現代で、私たちはその動画とどう向き合うべきなのか。『炎上系ユーチューバー』（幻冬舎新書）を出版したジャーナリスト・肥沼和之氏に、その実像と現代社会が抱える課題について聞いた。（弁護士ドットコムニュース・玉村勇樹）