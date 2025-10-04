バーベキューに参加するとき、遅れて行けば肉類は無くなっているだろう。分かっていても「きっちり割り勘」にされたらモヤモヤしそうだ。投稿を寄せた40代女性は、地元の友人グループで開催するBBQにゴールデンウイーク休み期間に参加したときの理不尽な割り勘を振り返った。参加者は、大人13人位、子ども7人位だったという。女性は当時、販売の仕事をしていたため土日祝は関係なかった。BBQ当日も「1日だけ貰えた休日」だったが、